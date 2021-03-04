مشاركة نشاط إيمان ونور بمدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك نشاط إيمان ونور بمدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة، لراهبات قلب يسوع المصريات في اللقاء العالمي بمرور خمسين عامًا لتأسيس نشاط إيمان ونور.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تم اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة دول بيرو، وأوكرانيا، ونيوزيلندا.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.