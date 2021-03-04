السعودية تفتتح ملحقية عمالية بالقاهرة لاستقدام العمالة المصرية

افتتحت وزارة الموارد البشرية السعودية، الخميس، الملحقية العمالية في مصر من أجل خدمة القطاع العمالي وتسهيل إجراءاتهم من واقع كبر حجمها في المملكة.وأوضح السفير السعودي لدى القاهرة أسامة نقلي أن هذا الأمر يأتي في إطار العلاقات المتنامية المتميزة بين البلدين الشقيقين وكذلك ضمن خطة المملكة لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.وأشار نقلي أن الملحقية العمالية بمصر ستتولى تمثيل السعودية في الموضوعات ذات الصلة بشؤون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل بالمملكة إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل وتحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.