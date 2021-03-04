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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تدعم قرى النوبة الأكثر احتياجًا بقوافل «حماية»

الخميس 04/مارس/2021 - 10:46 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنها تمكنت من توصيل قوافل مبادرة «حماية» لمحافظة أسوان؛ لدعم الأهالي هناك، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة وسي إس آر إيجبت، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

أكدت المؤسسة في بيان الخميس، أن المبادرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بقرى النوبة وتقديم الدعم الطبي في مجال أمراض العيون وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأسر غير القادرة في أكثر من 20 قرية من قرى النوبة، فضلًا عن توزيع 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا على الشرائح الأكثر تضررا من انتشار الفيروس. 

وتتضمن مبادرة حماية اختيار أفقر 1000 قرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات لتحقيق «حياة كريمة» لهم.

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