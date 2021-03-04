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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مستعدون للمشاركة في عملية إعمار العراق بمختلف القطاعات

الخميس 04/مارس/2021 - 10:38 م
المهندس على عيسى
المهندس على عيسى
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، والتحول الجذري الإيجابي التي قامت به الحكومة المصرية في جميع القطاعات.

وأضاف عيسي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن جمعية رجال الأعمال على أتم استعداد للمشاركة في عملية إعمار العراق مع الحكومة المصرية في جميع القطاعات، مؤكدًا أن الجمعية بها لجان بمختلف القطاعات الاقتصادية على سبيل المثال الصناعة، التشييد والبناء، الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المحتمل أن يغادر وفد من الجمعية يوم 20 مارس الجاري مع الحكومة المصرية لحضور اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن والعراق في عمان عاصمة المملكة الأردنية بمشاركة رؤساء وزراء تلك البلاد، ولكن ننتظر الموافقة بسبب إجراءات فيروس كورونا.

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