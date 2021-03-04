إسرائيل: حماس تعمل على تطوير قدراتها العسكرية خلال التهدئة

قالت أجهزة الاستخبارات لدى الاحتلال الإسرائيلي إن حركة حماس الفلسطينية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية.وتشير تقديرات الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أنه رغم التزام حماس بالتهدئة مقابل التسهيلات والمشاريع الاقتصادية، إلا أن الحركة تبذل جهودا لتطوير قدراتها العسكرية والاستعداد لحرب مع تل أبيب.ويرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس تسعى لامتلاك أسلحة متطورة، موضحا: "رغم الهدوء النسبي إلا أن احتمال التصعيد لا يزال قائما"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأعلن جيش الاحتلال، الخميس، إكمال بناء مشروع الجدار الأمني العازل تحت الأرض، لردع أنفاق حماس على حدود قطاع غزة المحاصر.وقال: "تم الانتهاء من الجدار العازل تحت الأرض بنسبة 81% وذلك لاعتراض الانفاق التي تحفرها حماس على حدود القطاع المحاصر".