غدً.. وبينار علمي للأطباء حول علاج مرضى الإيدز من كورونا

تعقد وزارة الصحة والسكان، غدًا الجمعة وبينار علمي، بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة للبرنامج المشترك لمكافحة الإيدز تحت عنوان HIV&COVID-What do you need to know.قالت الوزارة إن الوبينار يأتى في إطار التعاون المشترك بين قطاع التدريب والتعليم الطبي بوزارة الصحة واللجنة العليا للمشروع الوطني لعلاج فيروس الإيدز واللجنة العلمية لكوفيد -19، وتطبيق التدريب على البروتوكلات الطبية المستحدثة.وطالبت الوزارة من الأطباء تسجيل الحضور على برنامج (webex meet) بالاسم وجهة العمل على اللينك التالي: https:mohp.webex.commeetPFA.