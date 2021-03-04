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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: سنحافظ على زيادة مطردة في نفقاتنا الدفاعية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:45 م
تشانج يسوي المتحدث
تشانج يسوي المتحدث باسم مجلس الشعب الصيني
وكالات
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أعلن تشانج يسوي المتحدث باسم مجلس الشعب الصيني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن نفقات الصين الدفاعية ستتناسب مع المستوى العام للتنمية الاقتصادية.

وأضاف تشانج، وفقا لما نقلته عن وكالة أنباء (بلومبرج)، أن الصين ستحافظ على زيادة مطردة في نفقاتها الدفاعية.

وأوضح تشانج أن سياسة الصين الدفاعية لتعزيز دفاعها الوطني لن توجه تهديدات إلى دول أخرى.

وعن النظام الانتخابي في هونج كونج، قال تشانج إن التطورات الأخيرة أظهرت أن هناك حاجة لإدخال تحسينات "حتى يتواكب مع العصر".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال تشانج إن سياسة بلاده تجاه واشنطن ثابتة، مشيرا إلى أن البلدين لديهما مصالح مشتركة منها ما يتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي، والسلام الإقليمي والتغير المناخي.

وذكر تشانج أن أكثر من 40 دولة ناقشت شراء لقاح كورونا من الصين ولفت إلى أن الجهود المتعلقة بلقاح كورونا في الصين لا تحركها أجندة جيوسياسية.

يذكر أن دورة مجلس الشعب الصيني ستنتهي في الحادي عشر من مارس الجاري.

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد وصف علاقة بلاده مع الصين بأنها اختبار وجزء أساسي من السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.

وقال أن التحدي الذي تمثله الصين مختلف، وتابع "الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح بشكل جدي".

وأوضح بلينكن: "ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما يجب أن تكون، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكنًا، وستكون عدائية عندما يجب أن تكون كذلك. القاسم المشترك هو الحاجة إلى التعامل مع الصين من موقع القوة".

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