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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الخزانة الأمريكية» تعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليار دولار الأسبوع المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 10:35 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 24 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات ذات العشر سنوات يوم الأربعاء، وفي السندات ذات الثلاثين عاما يوم الخميس المقبل.

وكانت الوزارة قد باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 126 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 41 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 27 مليار دولار.

وجاء الطلب في حدود المتوسط على السندات فئة ثلاث سنوات وأقل من المتوسط على فئتي العشر سنوات والثلاثين سنة.

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