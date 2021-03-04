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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»

الخميس 04/مارس/2021 - 10:12 م
فرقة الموسيقي العربية
فرقة الموسيقي العربية
بورسعيد:شيماء رشاد
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أشعلت فرقة الموسيقي العربية حفل إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة، بالتفاعل مع الضيوف بباقة من أفضل الأغاني، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم،  فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية وذلك في حفل كبير، ويستكمل الحفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»
فرقة الموسيقى العربية تحيي احتفال «بورسعيد عاصمة الثقافة»

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