شقيقة روبي تسترجع سيارتها المسروقة: «قبضوا على الشغالة»

أعلنت مريهان مجدي (كوكي) عودة سيارتها التي أعلنت عن سرقتها موخرًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وكتبت كوكي على فيسبوك: "الحمد لله، تم القبض على الشغّالة ورجوع العربية بعد 24 ساعة بس من سرقتها والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلًا مناموش لحد مرجعولي العربية ومسكوا الشغالة.. بجد إحنا في أمان بفضل الناس دي وفعلًا تحيا مصر".وأعلنت مريهان مجدي عن سرقة سيارتها عبر حسابها بـ«فيسبوك»، وقالت في منشورها: «عربيتي اتسرقت».