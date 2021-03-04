رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب وإصابة سيدة في حادث تصادم بالبحيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:05 م
جثة
جثة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي شاب مصرعه وأصيبت سيدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي بالكيلو 40 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة عزة حمدي محمد 45 عاما، ووفاة حمدي أحمد عكاشة 37 عاما وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

القيعي عن عقوبة كهربا: «البعض هيتجنن من تطبيق المبادئ بالأهلي»

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

بعد إدراجه بالجدول.. سر المادة التي يُصنع منها «كونجستال»

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة نيوزيلندا

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

ليلة نفي الزعيم: ماذا حوت خزينة سعد زغلول قبل رحلة سيشل؟

غدًا.. مروة مختار ضيفة «معاني الحياة» على صوت العرب

صاحبة إفيه «غبي منه فيه».. حكايات ليلى الإسكندرانية

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا