مصرع شاب وإصابة سيدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت سيدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي بالكيلو 40 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة عزة حمدي محمد 45 عاما، ووفاة حمدي أحمد عكاشة 37 عاما وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.