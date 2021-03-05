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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توجه إرشادات لمكافحة السمنة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:25 ص
السمنة
السمنة
سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة إرشادات لمكافحة الإصابة بمرض السمنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، وتناول الملح بصورة معتدلة، وشرب كميات وفيرة من المياه، وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة الغنية بالخضار والفواكه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإرشادات تأتي في إطار حرص القادة السياسية على صحة المواطنين.

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