«الصحة» توجه إرشادات لمكافحة السمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة إرشادات لمكافحة الإصابة بمرض السمنة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، وتناول الملح بصورة معتدلة، وشرب كميات وفيرة من المياه، وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة الغنية بالخضار والفواكه.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإرشادات تأتي في إطار حرص القادة السياسية على صحة المواطنين.