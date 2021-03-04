بريطانيا وفرنسا وألمانيا يحذرون إيران من تخصيب اليورانيوم

أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، أن إيران تحاول إنتاج معدن اليورانيوم إلى جانب انتهاكات أخرى، مؤكدين أنه لا يوجد سبب مدني معقول لتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20%.وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مساء اليوم، إن بعض إجراءات إيران النووية لا يمكن التراجع عنها، مشيرين إلى وجود مخاوف لديهم من سلوك إيران وعدم شفافيتها.ورحبت باريس وبرلين ولندن بالاتفاق بين إيران والوكالة الدولية الطاقة الذرية الموقع مؤخرا إلا أنهم اعتبروا أنه غير كاف لمعالجة ملف طهران النووي.وأوضح البيان أن الدول الثلاث تريد دفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي ثم الحديث مع الولايات المتحدة، داعين إيران إلى عكس مسارها ووقف خروقها دون تأخير.وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنهم يحتفظون بطرح قرار انتقاد إيران إذا لم تتعاون معهم لذا قرروا تأجيل طرح قرار انتقاد إيران لمنح المحادثات فرصة أخرى.