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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في الأقصر

الخميس 04/مارس/2021 - 09:56 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هدى الأمير
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عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لقاءًا بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن وكيل الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، والدكتور ماهر علي وكيل مديرية أوقاف قنا الأوقاف، والشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف محافظة أسيوط، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بأوقاف قنا، ومدير الدعوة بأوقاف أسيوط، ولفيف من قيادات الدعوة بمحافظات الأقصر وقنا وأسيوط وأسوان، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.

بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الأقصر لاستضافته الكريمة لهذا اللقاء، وتقدم بالشكر للسادة الأئمة والدعاة لجهودهم المشكورة في الحفاظ على بقاء المساجد مفتوحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما دعا الوزير الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام بالمساجد وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي.

كما أكد وزير الأوقاف علي اهتمام رئيس الجمهورية بالأئمة والدعاة وتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، واهتمام بشؤون المساجد، مؤكدا سير الوزارة في عملية تطوير المساجد وفق الخطة العامة للدولة من بناء المساجد الجديدة بناء علي المخطط العام والمواصفات الفنية المعتمدة واعمار واحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها بالسجاد.

وفي جانب الاهتمام بالأئمة والدعاة، أوضح اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة من عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة الدعوة.

كما أشار إلى الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والصحة النفسية وعلوم الاجتماع وذلك من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الأوقاف، أبناءه الأئمة إلى المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يهتدى بها.

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