وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في الأقصر
الخميس 04/مارس/2021 - 09:56 م
هدى الأميرطباعة
عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لقاءًا بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن وكيل الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، والدكتور ماهر علي وكيل مديرية أوقاف قنا الأوقاف، والشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف محافظة أسيوط، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بأوقاف قنا، ومدير الدعوة بأوقاف أسيوط، ولفيف من قيادات الدعوة بمحافظات الأقصر وقنا وأسيوط وأسوان، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.
بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الأقصر لاستضافته الكريمة لهذا اللقاء، وتقدم بالشكر للسادة الأئمة والدعاة لجهودهم المشكورة في الحفاظ على بقاء المساجد مفتوحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما دعا الوزير الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام بالمساجد وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي.
كما أكد وزير الأوقاف علي اهتمام رئيس الجمهورية بالأئمة والدعاة وتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، واهتمام بشؤون المساجد، مؤكدا سير الوزارة في عملية تطوير المساجد وفق الخطة العامة للدولة من بناء المساجد الجديدة بناء علي المخطط العام والمواصفات الفنية المعتمدة واعمار واحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها بالسجاد.
وفي جانب الاهتمام بالأئمة والدعاة، أوضح اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة من عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة الدعوة.
كما أشار إلى الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والصحة النفسية وعلوم الاجتماع وذلك من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.
وفي ختام اللقاء، دعا وزير الأوقاف، أبناءه الأئمة إلى المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يهتدى بها.
بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الأقصر لاستضافته الكريمة لهذا اللقاء، وتقدم بالشكر للسادة الأئمة والدعاة لجهودهم المشكورة في الحفاظ على بقاء المساجد مفتوحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما دعا الوزير الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام بالمساجد وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي.
كما أكد وزير الأوقاف علي اهتمام رئيس الجمهورية بالأئمة والدعاة وتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، واهتمام بشؤون المساجد، مؤكدا سير الوزارة في عملية تطوير المساجد وفق الخطة العامة للدولة من بناء المساجد الجديدة بناء علي المخطط العام والمواصفات الفنية المعتمدة واعمار واحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها بالسجاد.
وفي جانب الاهتمام بالأئمة والدعاة، أوضح اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة من عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة الدعوة.
كما أشار إلى الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والصحة النفسية وعلوم الاجتماع وذلك من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.
وفي ختام اللقاء، دعا وزير الأوقاف، أبناءه الأئمة إلى المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يهتدى بها.