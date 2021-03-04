وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في الأقصر

افتتح مساء اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، بحضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.وأدى فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئًا أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل سائلا المولى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.يذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.