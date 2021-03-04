«الديمقراطي الفلسطيني»: قرار «الجنائية الدولية» انتصار للحق

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الخميس، أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي، فيما يتصل بالحالة في فلسطين هو انتصار لمنطق الحق والعدالة ونكسة لدعاة شريعة الغاب التي حاولت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسويقها على مستوى العالم.وأشار الاتحاد - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى أن القرار ذاته يبعث برسالة إيجابية، للشعوب التي تتعرض للظلم في العالم، مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب، وأن مصيرهم، في النهاية، السجن والعقاب العادل الذي يستحقون على ما اقترفت أياديهم الآثمة، وبالتالي لا مكان لليأس في قاموس الشعوب المناضلة والحرة.ودعا المواطنين الفلسطينيين ضحايا هذه الجرائم إلى التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الخارجية وإلى تقديم شهاداتهم بالخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة وغيرها من الجهات الرسمية الفلسطينية ستتكفل بكل الأمور المالية والإجرائية اللازمة.