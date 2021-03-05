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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة فى مصر 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:09 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
حسين العمدة
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تنشر "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في مصر ٥-٣-٢٠٢١، وتشهد أسعار الدينار الكويتي في سوق المصري المصرفي حالة من التباين، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك، حيث سعر الدينار الكويتي يمثل اهتمام للقارىء المصري والعربي على مؤشر البحث "جوجل"، لذلك نقدم لكم أخر ما وصل إلية سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.

وخلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، وذلك داخل البنوك المصرية، وهي "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري".

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في مصر ٥-٣-٢٠٢١

يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، بشكل يومي، ولديكم كافة التفاصيل عن حالة سعر الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدينار اليوم، عند الشراء ٤٨.٨٥٠٧ جنيه مصري، أما سجل سعره عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

يختلف سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عن سعره داخل البنوك المصرية الحكومية يوميا، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري عند الشراء  ٥١.٥٨٨٨ جنيه مصرى. ووصل سعره عند البيع  ٥٢.٠٨٩٦ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدينار اليوم عند الشراء ٤٨.٨٥٠٧ جنيه مصري أما وصل سعره عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر الدينار اليوم في بنك cib، عند الشراء جنيه  ٤٨.٧٩٨ مصري، وسجل عند البيع  ٥٢.٠٨٦١ جنيه  مصري. 

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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم داخل البنوك المصرية المختلفة، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي.

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