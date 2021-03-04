نوفارتيس السويسرية توقّع اتفاقًا لإنتاج 250 مليون جرعة لقاح لكيورفاك

وافقت شركة "نوفارتيس إيه جي" على إنتاج لقاح لشركة "كيورفاك إن في" الألمانية لاستخدامه في التطعيم ضد مرض كوفيد- 19، مما يعزز الإمداد المحتمل للجرعات بما يصل إلى 250 مليون جرعة على مدار هذا العام والعام المقبل.وقالت الشركتان، في بيان، إن "نوفارتيس"، عملاق الأدوية السويسري، قد تقوم بإنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام و200 مليون جرعة في عام 2022، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.وبمجرد توقيع الاتفاق النهائي، تخطط شركة "نوفارتيس" لبدء الإنتاج في الربع الثاني وإرسال أولى الشحنات إلى شركة "كيورفاك" هذا الصيف.وقال ستيفن لانج، رئيس العمليات الفنية في الشركة: "نجري مناقشات حول الدعم الإضافي لمصنعي لقاحات مضادة لكوفيد- 19، ولكن أيضًا لبعض الأدوية العلاجية التي يمكن استخدامها في علاج كوفيد- 19.