«الصحة» توضح فعالية لقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)
الخميس 04/مارس/2021 - 11:12 م
فاتن خديوىطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف مدى فعالية لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 86% في الوقاية من الوباء، كما أثبت فعاليته بنسبة ٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس وثبت فعاليته بنسبة ١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
وأعلنت الوزارة عن تخصيص 40 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.
ولحجر اللقاح يمكنك زيارة موقع www.egcovac.mohp.gov.eg وللمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.
وأعلنت الوزارة عن تخصيص 40 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.
ولحجر اللقاح يمكنك زيارة موقع www.egcovac.mohp.gov.eg وللمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.