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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح فعالية لقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:12 م
تطعيم الاطقم الطبية
تطعيم الاطقم الطبية المصرية
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف مدى فعالية لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 86% في الوقاية من الوباء، كما أثبت فعاليته بنسبة ٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس وثبت فعاليته بنسبة ١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص 40 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.

ولحجر اللقاح يمكنك زيارة موقع www.egcovac.mohp.gov.eg وللمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.

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