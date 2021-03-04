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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

غرامة الكمامة: كيف عاقبت الحكومة المخالفين لإجراءات كورونا؟

الخميس 04/مارس/2021 - 09:40 م
غرامة الكمامة
غرامة الكمامة
هايدي حمدي
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رغم المحاولات الحثيثة لتطويق وباء كورونا ودخول عدة دول في سباق مع الزمن لتصنيع لقاحات تعطل الفيروس القاتل، تفرض مصر عقوبات فورية لعدم ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة والمصالح الحكومية.

ويدفع المخالف غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

في الانفوجراف التالي نوضح عدد المخالفات التي تم جمعها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات خلال شهر فبراير، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الداخلية.

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