مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-3-2021
الجمعة 05/مارس/2021 - 05:02 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الأفتاء المصرية، اليوم،وتعد مواقيت الصلاة، احدى أهم اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا.
ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".
الشروق 6:17 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:14 م
الشروق 6:23 ص
الظهر 12:12 م
العصر 3:31 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:19 م
الشروق 6:07 ص
الظهر 12:00 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:6 م
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:54 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:01 م
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:10 م
الشروق 5:51 ص
الظهر 11:45 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:51 م
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:16 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:23 م
ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 4:50 ص
الشروق 6:17 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة في الإسكندريةالفجر 4:55 ص
الشروق 6:23 ص
الظهر 12:12 م
العصر 3:31 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة في أسوانالفجر 4:45 ص
الشروق 6:07 ص
الظهر 12:00 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:6 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخالفجر 4:39 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:54 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:01 م
مواقيت الصلاة في مطروحالفجر 5:6 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةالفجر 4:46 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة في حلايبالفجر 4:31 ص
الشروق 5:51 ص
الظهر 11:45 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:51 م
مواقيت الصلاة في العلمينالفجر 4:59 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:16 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:23 م
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الشروق 6:05 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة في كاترينالفجر 4:40 ص
الشروق 6:05 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:03 م