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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:02 ص
الصلاة
الصلاة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الأفتاء المصرية، اليوم،وتعد مواقيت الصلاة، احدى أهم اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا.

ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١

ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:50 ص
الشروق 6:17 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:55 ص
الشروق 6:23 ص
الظهر 12:12 م
العصر 3:31 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:45 ص
الشروق 6:07 ص
الظهر 12:00 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:6 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:39 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:54 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:01 م

مواقيت الصلاة في مطروح

الفجر 5:6 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:46 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة في حلايب 

الفجر 4:31 ص
الشروق 5:51 ص
الظهر 11:45 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة في العلمين

الفجر 4:59 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:16 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:23 م

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مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:40 ص
الشروق 6:05 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:03 م

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