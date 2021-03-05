مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في مطروح

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في حلايب

مواقيت الصلاة في العلمين





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مواقيت الصلاة في كاترين الفجر 4:40 ص

الشروق 6:05 ص

الظهر 11:56 م

العصر 3:17 م

المغرب 5:47 م

العشاء 7:03 م الفجر 4:40 صالشروق 6:05 صالظهر 11:56 مالعصر 3:17 مالمغرب 5:47 مالعشاء 7:03 م

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الأفتاء المصرية، اليوم،وتعد مواقيت الصلاة، احدى أهم اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا.ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".الفجر 4:50 صالشروق 6:17 صالظهر 12:6 مالعصر 3:27 مالمغرب 5:57 مالعشاء 7:14 مالفجر 4:55 صالشروق 6:23 صالظهر 12:12 مالعصر 3:31 مالمغرب 6:1 مالعشاء 7:19 مالفجر 4:45 صالشروق 6:07 صالظهر 12:00 مالعصر 3:22 مالمغرب 5:53 مالعشاء 7:6 مالفجر 4:39 صالشروق 6:03 صالظهر 11:54 مالعصر 3:15 مالمغرب 5:46 مالعشاء 7:01 مالفجر 5:6 صالشروق 6:33 صالظهر 12:22 مالعصر 3:42 مالمغرب 6:12 مالعشاء 7:30 مالفجر 4:46 صالشروق 6:13 صالظهر 12:02 مالعصر 3:22 مالمغرب 5:52 مالعشاء 7:10 مالفجر 4:31 صالشروق 5:51 صالظهر 11:45 مالعصر 3:7 مالمغرب 5:39 مالعشاء 6:51 مالفجر 4:59 صالشروق 6:26 صالظهر 12:16 مالعصر 3:35 مالمغرب 6:05 مالعشاء 7:23 م