«الحرف اليدوية» تتوقع تحسن أداء الصادرات نهاية 2021

قال هشام الجزار عضو غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الحرف اليدوية تأثر كثيرًا بأزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي وتوقف المعارض لفترة من الزمن.أضاف الجزار، لـ«الدستور»، أنه على الرغم من توفر المعارض حاليًا عبر الإنترنت وزووم وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تعط نتائج مُرْضية مثل نتائج المعارض علي أرض الواقع.ولفت إلى أن هناك تأثر ملحوظ في حركة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية بسبب أزمة كورونا، متوقعا أن تشهد العام الجاري تحسّنا كبيرًا في الأسواق.