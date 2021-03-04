كاردينال: لقاء البابا فرنسيس والسيستاني في النجف «قمة بين قطبين»

رجح كاردينال مسيحي عراقي كبير في العراق مساء اليوم الخميس، أن يكون اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لقاء قمة بين قطبين مهمين تسودها الرحابة الروحية والدعوة إلى لم الشمل.وقال الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لتلفزيون "العراقية" الرسمي مساء اليوم "إن السيستاني سيلتقي بالبابا فرنسيس في منزله البسيط في مدينة النجف بحضور عدد محدود وأتوقع أن يصدر عن الاجتماع كلام طيب منهما".وذكر أن التواضع والزهد عند البابا والسيستاني ألغى الكثير من فقرات الترف في برنامج الزيارة.وأكد ساكو أن زيارة البابا فرصة تاريخية للعراق للاستفادة منها وهي فرصة للعراق للانفتاح على العالم.وأوضح أن البابا فرنسيس سيلتقي فور وصوله برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدها سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح بحضور أكثر من 150 شخصية عراقية من مختلف الشرائح والطوائف وسيتحدث البابا بالشأن السياسي وسلطة القانون واحترام الآخر والتضامن مع الآخرين دون تهميش فئة دون أخرى وأن العراق هو بيت الجميع.وذكر ساكو أن الظروف اليوم مواتية بشكل أكبر لزيارة البابا لأن وضع العراق اليوم أفضل من جيرانه، وهذه الزيارة تحمل رسائل للعراقيين والعالم أجمع لتقارب الأديان وأن جميع العراقيين متحمسون لها.وأوضح أن وفودا من الفاتيكان وصلت إلى العراق بالتتابع للمشاركة في التحضير والتهيئة لهذه الزيارة.