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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الأولوية لكبار السن.. انطلاق خطة التطعيم ضد كورونا (إنفوجراف)

الخميس 04/مارس/2021 - 09:38 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
سمر محمدين
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عقدت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية عدد من الاتفاقات الاستراتيجية، لاستقبال شحنات من لقاح فيروس كورونا، لضمان تطبيق خطة التطعيم المثلى التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وبدأت وزارة الصحة، الخميس، في بدء تطعيم المواطنين وفق خطة محددة، بحضور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، لتطعيم الفئات الأكثر أولوية واحتياجًا للقاح حسب إجراءات محددة.

وخصصت وزارة الصحة موقع إلكتروني رسمي تم إطلاقه لتلقي طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح ضد الفيروس، فيما كشف رئيس الوزراء عن بدء انطلاق خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والتي تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للأولويات المعلنة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حملة تطعيم المواطنين تنطلق وفق إجراءات محددة، تضمن تطعيم الفئات الأكثر أولوية والعرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويأتي كبار السن وحالات الأمراض المزمنة على رأس تلك الأولويات.

وبالتزامن مع بدء انطلاق الخطة، ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الأرقام عن أعدادد المسنين وكبار السن وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة.

يبلغ عدد المسنين في مصر نحو 7 ملايين بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، وفق ما أعلنه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الأول من يناير 2020، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052.

فيما يُقدر عدد المسنين الذكور في مصرحوالي 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.

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