مدير أمن سوهاج و«وكيل الصحة» يتابعان تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اليوم اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج فعاليات اليوم الأول لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.وبدأ اليوم استقبال المواطنين لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وشهد المركز توافد العشرات من المواطنين الذين سجلوا عبر موقع وزارة الصحة الذي أطلقته منذ أيام، لتلقي طلبات الحصول على اللقاح وبعد تأكيد طلب المواطن يتم إبلاغه بموعد تلقيه اللقاح عبر رسالة نصية على الرقم الذي أرفقه بالطلب.وأوضحت الدكتورة كريمة حامد أنه يتم التطعيم حسب القواعد التي وضعتها وزارة الصحة للحصول على اللقاح وهي الفئات الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كمرحلة أولى، وأضافت أنه يتم التطعيم وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.ومع بداية الفعاليات كان المواطن فرج فهمي طنطاوي ويقيم بمركز طما أول من حضر لتلقي اللقاح والحصول عليه وخلال الحديث معه قدم خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والكوادر الطبية على المجهودات المبذولة في القطاع الصحي لخدمة المواطنين.