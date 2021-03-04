رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تنمية المشروعات»: دورنا مستمر بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:33 م
حياة كريمة
حياة كريمة
دعاء أبو العزم
طباعة
قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، مسؤول مبادرة حياه كريمة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن حياة كريمة هى مبادرة قومية يتبنّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية بتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تضمن حياه كريمة للمواطنين.

أضاف عبد الملك لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى بها بدأت في 2019 لتوفير خدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل والغاز الطبيعي.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بانتهاء المبادرة خلال 3 سنوات بحيث تكون اكتملت جميع القرى المصرية من خدمات فور انتهاء الثلاث سنوات والاسم الرسمي للمبادرة هو "تطوير الريف المصري"، والاسم الاقتصادي هو "مبادرة حياه كريمة للريف المصري" وهى حاليًا مازالت في المرحلة الأولى وستغطي 50 مركزًا على مستوي الجمهورية لنحو 20 محافظة و1500 قرية موزعة على المراكز المختلفة ويعد اختيار المراكز لمؤشرات ومعايير حددتها وزارة التخطيط، أهمها الفقر وحجم البطالة واحتياج الماركز والقري لمشروعات البنية التحتية وتم الاستقرار علي 50 مركز كبداية.

ولفت إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات مستمر بعد انتهاء مبادرة حياه كريمة حيث يعتمد على توفير مشروعات صغيرة للشباب والتأكد من استمراها.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة نيوزيلندا

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

ليلة نفي الزعيم: ماذا حوت خزينة سعد زغلول قبل رحلة سيشل؟

غدًا.. مروة مختار ضيفة «معاني الحياة» على صوت العرب

صاحبة إفيه «غبي منه فيه».. حكايات ليلى الإسكندرانية

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا