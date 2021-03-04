«تنمية المشروعات»: دورنا مستمر بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة

قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، مسؤول مبادرة حياه كريمة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن حياة كريمة هى مبادرة قومية يتبنّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية بتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تضمن حياه كريمة للمواطنين.أضاف عبد الملك لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى بها بدأت في 2019 لتوفير خدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل والغاز الطبيعي.وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بانتهاء المبادرة خلال 3 سنوات بحيث تكون اكتملت جميع القرى المصرية من خدمات فور انتهاء الثلاث سنوات والاسم الرسمي للمبادرة هو "تطوير الريف المصري"، والاسم الاقتصادي هو "مبادرة حياه كريمة للريف المصري" وهى حاليًا مازالت في المرحلة الأولى وستغطي 50 مركزًا على مستوي الجمهورية لنحو 20 محافظة و1500 قرية موزعة على المراكز المختلفة ويعد اختيار المراكز لمؤشرات ومعايير حددتها وزارة التخطيط، أهمها الفقر وحجم البطالة واحتياج الماركز والقري لمشروعات البنية التحتية وتم الاستقرار علي 50 مركز كبداية.ولفت إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات مستمر بعد انتهاء مبادرة حياه كريمة حيث يعتمد على توفير مشروعات صغيرة للشباب والتأكد من استمراها.