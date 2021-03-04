طريقة تحضير الجمبرى المقلى مثل المطاعم

يعد الجمبرى من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يتهافتون عليه لفوائده الكبيرة، بالإضافة إلى مذاقة الجيد.فى هذا التقرير قدم الشيف علاء الشربينى طريقة سهلة لإعداد الجمبرى المقلى، فى خطوات بسيطة، مثل المطعام الكبرى.مكونات الجمبرى المقلىجمبرى وسط مقشركركمثوم مفرومملعقة كمون كبيرةليموننشازيت نباتي للقليطريقة تحضير الجمبرى المقلىفى البداية ينظف الجمبرى جيدًا بالماء، ويمكنك تتبيله بمزيج يتكون من ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الكمون وقليل من الملح وعصير الليمون، حيث تتقلب الكمية التي لديك من هذا الخليط وستجد أن الكركم يعطيه لونًا جميلًا.توضع ملعقة نشا على الدقيق لجعل الجمبري المقلي "مقرمش"، حيث تتم إضافة ملعقة من النشا على الدقيق، من أجل الحصول على اللون الذهبى والقرمشة.تتمثل الخطوة الثالثة بنخل قطع الجمبري لتنظيفة من بقايا الدقيق، وتسخين الزيت الغزير، ويمكن أن تضيف نصف قطعة من الليمون إلى الزيت بدون تقشيره أو عصره، من أجل الحصول على طعم مميز.