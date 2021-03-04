رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة تحضير الجمبرى المقلى مثل المطاعم

الخميس 04/مارس/2021 - 09:32 م
تحضير الجمبرى المقلى
تحضير الجمبرى المقلى
إسلام جمال
طباعة
يعد الجمبرى من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يتهافتون عليه لفوائده الكبيرة، بالإضافة إلى مذاقة الجيد.

فى هذا التقرير قدم الشيف علاء الشربينى طريقة سهلة لإعداد الجمبرى المقلى، فى خطوات بسيطة، مثل المطعام الكبرى.

مكونات الجمبرى المقلى
جمبرى وسط مقشر
كركم
ثوم مفروم
ملعقة كمون كبيرة
ليمون
نشا
زيت نباتي للقلي

طريقة تحضير الجمبرى المقلى
فى البداية ينظف الجمبرى جيدًا بالماء، ويمكنك تتبيله بمزيج يتكون من ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الكمون وقليل من الملح وعصير الليمون، حيث تتقلب الكمية التي لديك من هذا الخليط وستجد أن الكركم يعطيه لونًا جميلًا.

توضع ملعقة نشا على الدقيق لجعل الجمبري المقلي "مقرمش"، حيث تتم إضافة ملعقة من النشا على الدقيق، من أجل الحصول على اللون الذهبى والقرمشة.

تتمثل الخطوة الثالثة بنخل قطع الجمبري لتنظيفة من بقايا الدقيق، وتسخين الزيت الغزير، ويمكن أن تضيف نصف قطعة من الليمون إلى الزيت بدون تقشيره أو عصره، من أجل الحصول على طعم مميز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة 2021

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

الرفاع يتوج بكأس ملك البحرين لكرة القدم بعد فوزه على الأهلى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية