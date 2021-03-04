التحالف العربي يدمر صاروخًا باليستيًا ثانيًا أطلقه الحوثيون صوب جازان

ذكر التليفزيون الرسمي السعودي أن التحالف العربي بقيادة المملكة أعلن، اليوم الخميس، أنه دمر صاروخا باليستيا ثانيا أطلقه الحوثيون صوب جازان في جنوب السعودية.وقال الحوثيون، في وقت سابق اليوم، إنهم أطلقوا صاروخا على منشأة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة، المطلة على البحر الأحمر.