حمادة صميدة ينضم للأسطورة في مسلسل موسى

انضم الفنان حمادة صميدة لمسلسل موسى المنتظر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، ويلعب فيه دور البطولة الفنان النجم محمد رمضان.ويواصل أبطال مسلسل "موسى" لمحمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومي، وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول رمضان المقبل.يشارك في العمل سيد رجب، رياض الخولي، سمية الخشاب، هبة مجدي، منذر رياحنة، إيمان العاصي، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق.