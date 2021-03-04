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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تطلق غدًا 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمناطق النائية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:08 م
قوافل طبية ضمن «حياة
قوافل طبية ضمن «حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا الجمعة ولمدة يومين، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة الغربية، وحلايب محافظة البحر الأحمر، والبراشية مركز فارسكور محافظة دمياط، والسلول مركز جمصة محافظة الدقهلية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وكومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة.

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