وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثانية مشروع «ابدأ حلمك»

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، إطلاق المرحلة الثانية مشروع «ابدأ حلمك» لاستثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر ومن بينها محافظة بورسعيد.وأشارت خلال كلمتها باحتفال إطلاق اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتستمر طوال العام الحالي 2021، إلى أن المشروع يساهم في اكتشاف المواهب لإثراء المجال المسرحي، مضيفة: "نسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير في جميع ربوع الوطن".وأكدت وزيرة الثقافة أن بورسعيد محط للأنظار وموطن للجمال والفنون، مقدمة الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعم هذه الظاهرة الثقافية والفنية.يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.