رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثانية مشروع «ابدأ حلمك»

الخميس 04/مارس/2021 - 09:23 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، إطلاق المرحلة الثانية مشروع «ابدأ حلمك» لاستثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر ومن بينها محافظة بورسعيد.

وأشارت خلال كلمتها باحتفال إطلاق اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتستمر طوال العام الحالي 2021، إلى أن المشروع يساهم في اكتشاف المواهب لإثراء المجال المسرحي، مضيفة: "نسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير في جميع ربوع الوطن".

وأكدت وزيرة الثقافة أن بورسعيد محط للأنظار وموطن للجمال والفنون، مقدمة الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعم هذه الظاهرة الثقافية والفنية.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.

موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

بعد إدراجه بالجدول.. سر المادة التي يُصنع منها «كونجستال»

القيعي عن عقوبة كهربا: «البعض هيتجنن من تطبيق المبادئ بالأهلي»

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة نيوزيلندا

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

ليلة نفي الزعيم: ماذا حوت خزينة سعد زغلول قبل رحلة سيشل؟

غدًا.. مروة مختار ضيفة «معاني الحياة» على صوت العرب

صاحبة إفيه «غبي منه فيه».. حكايات ليلى الإسكندرانية

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا