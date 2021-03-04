ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأقل من التوقعات

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير الماضي، بنسبة بسيطة.وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 745 ألف طلب، بارتفاع 9 آلاف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 736 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 750 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.جاء الارتفاع الأقل من المتوقع لعدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع العدد خلال الأسبوع السابق إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي يوم 28 نوفمبر الماضي.في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 790750 طلب بتراجع قدره 16750 طلب عن الأسبوع السابق، الذي سجل متوسط قد 5ر807 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 124 ألف طلب، ليصل إلى 295ر4 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 20 فبراير الماضي الماضي.وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 99 ألف طلب، ليصل إلى 448ر4 مليون طلب، مقابل 547ر4 مليون طلب في الأسبوع السابق عليه.ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة البيانات الشهرية للوظائف الأمريكية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بحوالي 182 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 49 ألف وظيفة في يناير الماضي. كما يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 3ر6% خلال الشهر الماضي.