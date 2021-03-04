165 فرصة عمل جديدة بالشرقية.. تعرف على الشروط وطرق التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن توافر فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص الكائنة بنطاق المحافظة.وتتضمن الوظائف المتاحة، 30 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني، وذلك بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة A3 -العاشر من رمضان.كما تتضمن الوظائف، 15 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني، بإحدى شركات البلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة A3 -العاشر من رمضان.كما يتوفر فرص عمل، لـ50 عامل إنتاج، وذلك بإحدى شركات المنطقة الصناعية الثالثةA6 -العاشر من رمضان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني.كما تتضمن الوظائف المتاحة، 20 عامل إنتاج، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثالثة B3 -العاشر من رمضان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني.ويتوافر أيضا فرص عمل لنحو 30 عامل إنتاج، وذلك للذكور فقط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني، وذلك بإحدى شركات المفروشات بالمنطقة الصناعية الثالثةB6 -العاشر من رمضان.وتتضمن الوظائف المتاحة أيضا، 20 عامل إنتاج، وذلك للذكور فقط، على أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني، وذلك بإحدى شركات صناعة وسائل النقل بالمنطقة الصناعية الثالثة -العاشر من رمضان.ويتم تحديد الراتب بجميع الوظائف السابقة بعد المقابلة الشخصية وحسب سنوات الخبرة والكفاءة.وللحصول على تلك الوظائف، التوجه لمديرية القوى العاملة بالشرقية، إدارة التشغيل الداخلي بالمديرية، بمقرها الكائن ببرج البريد - الدور الرابع علوي - بجوار بنك الإسكندرية -خلف مجلس مدينة الزقازيق -الزقازيق.