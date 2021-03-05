شعبة السيارات: 30% ارتفاعًا فى مبيعات السيارات منذ بداية العام

أكد سمير علام، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، أن سوق السيارات من أكبر القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.وأضاف "علام"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بداية من العام الجاري بدأ سوق السيارات في التعافي مرة أخرى، حيث زادت معدلات المبيعات بنسبة 30%، الأمر الذي يؤكد على تعافي القطاع من تداعيات أزمة كورونا.وأظهرت بيانات أولية من اتحاد مصنعي وموزعي السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة تراجعت بنحو 36 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، إذ أجبرت إجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19 صالات العرض على الإغلاق.وأشار الاتحاد إلى أن الأحجام تباع عند أدنى مستوى لها في فبراير منذ عام 1959، ولجأ أصحاب المعارض وشركات بيع السيارات لاستخدام الإنترنت في خدمات العرض والبيع والتوصيل لمواصلة العمل.