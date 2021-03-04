طبيب بعد تلقيه لقاح كورونا بمطروح: «المصل آمن» (فيديو)
الخميس 04/مارس/2021 - 09:06 م
ياسمين شعيبطباعة
قال الدكتور نبيل ميخائيل، أحد أهالي مطروح، إنه تلقى لقاح كورونا اليوم بمركز القلب.
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: «اللقاح آمن»، موجها رسالته لجميع المواطنين خاصة الأطقم الطبية بالتطعيم بلقاح كورونا لحمياتهم «شكرا للقيادة السياسية ووزارة الصحة».
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: «اللقاح آمن»، موجها رسالته لجميع المواطنين خاصة الأطقم الطبية بالتطعيم بلقاح كورونا لحمياتهم «شكرا للقيادة السياسية ووزارة الصحة».