طبيب بعد تلقيه لقاح كورونا بمطروح: «المصل آمن» (فيديو)

قال الدكتور نبيل ميخائيل، أحد أهالي مطروح، إنه تلقى لقاح كورونا اليوم بمركز القلب.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: «اللقاح آمن»، موجها رسالته لجميع المواطنين خاصة الأطقم الطبية بالتطعيم بلقاح كورونا لحمياتهم «شكرا للقيادة السياسية ووزارة الصحة».