انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتستمر طوال العام الحالي 2021، بالمركز الثقافي في بورسعيد.وقالت الوزيرة إن تقليد الاحتفال بعاصمة الثقافة المصرية يهدف إلى تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية في جميع ربوع مصر، وأن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها على العقل والفكر المتوازن.وأكدت أنه جرى إعداد أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة، وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة.وبدأت مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم انتقلت الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها أقيم الاحتفال الفني وضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.