رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 10:36 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتستمر طوال العام الحالي 2021، بالمركز الثقافي في بورسعيد.

وقالت الوزيرة إن تقليد الاحتفال بعاصمة الثقافة المصرية يهدف إلى تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية في جميع ربوع مصر، وأن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها على العقل والفكر المتوازن.

وأكدت أنه جرى إعداد أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة، وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة.

وبدأت مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم انتقلت الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها أقيم الاحتفال الفني وضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)
انطلاق فعاليات إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية (فيديو)

موضوعات متعلقة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

الصور

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

الأكثر قراءة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

غدًا.. مروة مختار ضيفة «معاني الحياة» على صوت العرب

صاحبة إفيه «غبي منه فيه».. حكايات ليلى الإسكندرانية

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده