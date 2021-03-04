لماذا هدد جمال الغيطاني بقطع علاقته بروائي نوبي؟ يحيى يحكي

قال الروائي النوبي يحيي مختار:"حكاية نشر مجموعة عروس النيل أنني كنت خارجًا من عملي بمكتبي في أخبار اليوم وقابلت الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات وكانت تدرّس لي في الجامعة من قبل بقسم الصحافة، وكانت تعرف باهتمامي بالكتابة، فقالت لي:"لماذا لا تنشر؟"، فأخبرتها عن مجموعتي "عروس النيل"، فقالت لي إنني أصبحت مشرفة على باب الأدب بمجلة الطليعة فاحضر لي القصة، وبالفعل قامت بنشرها في ملحق الطليعة.أضاف مختار، لـ"الدستور": "المجموعة تتكون من 4 قصص، وكانت حبيسة الأدراج لمدة طويلة، كنت قد تركتهم وتوقفت عن الكتابة تمامًا، واتجهت للقراءة فقط، إلى أن أصبح الغيطاني مساعد نبيل أباظة في أخبار اليوم فطلب مني المجموعة، وكان رئيس مجلس الإدارة وقتها موسى صبري، فأخبره الغيطاني أنه ينوي نشر مجموعتي، فطلب منه كتابة مقدمة عنها، ونشرت بالفعل بعد المقدمة.وتابع "بعد نشر المجموعة أعلنت جائزة الدولة التشجيعية، وسألني الغطياني هل قدمت المجموعة فقلت له لا، فأقسم علىّ أن أرسل المجموعة للمسابقة وهددني بقطع علاقته بي، وقتها كنت أقابله كل يوم، كنا نركب يوميًا مع بعضنا، وحدث ذات يوم أن ركبت الدراجة البخارية خلف مفتش توزيع وكان معي 5 نسخ فطلبت منه أن يتوجه للزمالك، حيث مقر المسابقة في ذلك الوقت، وقدمتها للمسابقة فعلًا، ثم تركت كل شئ وسافرت للبحرين، وعند إعلان الجائزة اتصل بي الغيطاني وأبلغني بفوزها وكان فرحًا جدًا لي، وبمجرد فوز المجموعة كتبت رواية "تبدد" وثلاث قصص قصيرة ونشرهما لغيطاني أيضًا، في سلسلة سعاد الصباح التي كانت تصدر بمصر تحت عنوان "ماء الحياة".