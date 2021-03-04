الإسكندرية تحصد المركز الأول لذوي الهمم في مهرجان «أنا قادر بشكل مختلف»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس لذوي القدرات والهمم تحت شعار «أنا قادر بشكل مختلف»، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونفذته الإدارة المركزية «مكتب ذوي القدرات والهمم» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة ٤٠٠ شاب وفتاة من ذوي الإعاقة الذهنية، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بـ١٥ مشارك من أبنائها من ذوي الهمم، وحصدت الإسكندرية على المركز الأول ذهني بنين وبنات للعام الخامس، حيث تنافس المشاركون في مجالات عدة منها:« النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي».يأتي المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.