مطالب بتدشين مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج

طالب المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، ضرورة الاهتمام بتدشين مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج، واستغلال أزمة كورونا للإيجاب، مشيرًا إلى أن المستثمرين والصناع شعروا بأهمية مصانع مستلزمات الإنتاج أثناء الأزمة.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن معظم المصانع الكبيرة تستورد مستلزمات إنتاجها من دول شرق آسيا، مثل الهند والصين، وعند بداية أزمة كورونا ووقف السفر والاستيراد والتصدير واجهت تلك المصانع صعوبة كبيرة.ورصد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أهمية تدشين تلك المصانع، فهي تقلل البطالة من خلال خلق فرص عمل مناسبة، فضلًا عن دورها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصرى.