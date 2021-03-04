غدًا.. مروة مختار ضيفة «معاني الحياة» على صوت العرب

يستضيف برنامج "معاني الحياة" للإذاعي هشام علوان على شبكة صوت العرب الناقدة والأكاديمية الدكتورة مروة مختار، وذلك في الثانية والنصف من مساء غدٍ الجمعة.يأتي لقاء الناقدة مروة مختار في إطار تخصيص برنامج "معاني الحياة" حلقاته التي تذاع في مارس عن المرأة المصرية، ودورها الرئيسي في جميع مناحي الحياة.والدكتورة مروة مختار لها العديد من المؤلفات النقدية منها: دراسة عبقرية عمر للعقاد، كتاب "التناغم النصي في المفضليات"، "الحجاج السلطة التأويل والأنساق الثقافية المضمرة " بجانب عضويتها في مؤسسة الدراسات الثقافية ومؤسسة الدراسات البينية.