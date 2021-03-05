«العزب أولوياتنا».. زيارات ميدانية لمنسقى حياة كريمة بالقليوبية

عقد فريق منسقي مؤسسة "حياة كريمة" لقاءً مجتمعيًا، اليوم الخميس، بنادي الشباب والرياضة بقرية الجعافرة بمركز شبين القناطر، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية وإدارة الشباب والرياضة.وركز المنسقون على توضيح دور مؤسسة "حياة كريمة"، وهي إحدى مبادرات المؤسسة، كما تم توضيح أن الهدف من المبادرة هو تنمية القرى، ويشمل ذلك البنية التحتية والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، والخدمات الاقتصادية من مشاريع تخدم أفراد وصناعات القرية.وأكدوا على أن المبادرة لا تتبع أي حزب سياسي ويشترك في تنفيذها أكثر من 15 وزارة، ويتم التنسيق الكامل بينهم، كما تم الاستماع إلى جميع أسئلة المواطنين والإجابة عليها جميعا، وخلال اللقاء تم عرض آليات اختيار المراكز والتأكيد على أن الاختيار تم بناءً على أساس علمي وليس كما يشاع أن الاختيار تم بالواسطة.وشارك في اللقاء الكابتن شاكر محمد سليمان، مدير إدارة الشباب والرياضة، وعن مؤسسة "حياة كريمة" شباب البرنامج الرئاسي كابتن فادي محمد سالم، منسق المؤسسة بمحافظة القليوبية، والدكتور أحمد طراد منسق الوحدات المحلية (نوى-الجعافرة-القشيش)، كما حضر الدكتور إسلام النواوي أحد أبرز القيادات بوزارة الأوقاف، وممثلو الكنيسة القمص ميخائيل ذكري راعي كنيسة الملاك ميخائيل، والقمص صربامون راعي كنيسة العذراء وأبو سيفين بالسلمانية، ومهندس عادل عجايبي، مسئول العلاقات العامة بمطرانية شبين القناطر، مع عرض أسماء القرى والعزب التابعين للوحدات المحلية (نوى - الجعافرة - القشيش) للتأكد من عدم أغفال أي عزبة.