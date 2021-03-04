تراجع جماعى لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

كشفت إدارة المعلومات بالبورصة المصرية عن تراجع مؤشرات السوق بنحو جماعي لدى معاملات الأسبوع المنقضي، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى أكس 30" على تراجع بلغت نسبته 2.44 %، ليصل إلى مستوى 11.333.86 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "أي جي أكس70 متساوى الأوزان" بنسبة 8.34 %، ليغلق عند مستوى 2185.6 نقطة، بينما سجل مؤشر، بينما سجل مؤشر "P&S" انخفاضا بلغت نسبته 2.75 %، ليغلق عند مستوى 1897.8 نقطة.وفيما يتعلق بأداء مؤشر "EGX30 كابد" فقد سجل انخفاضا بلغت نسبته 2.5 % ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، بينما سجل المؤشر الأوسع نطاقا "أي جي أكس100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.59 %، ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.