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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إصابات كورونا ترتفع بنسبة 0.1%

الخميس 04/مارس/2021 - 09:41 م
كورونا» في أمريكا
كورونا» في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 8ر28 مليون حتى الساعة 32ر06 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني اقل من متوسط الزيادة اليومية المسجلة في الأسبوع الماضي بنسبة 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا بواقع 58ر3 مليون حالة، بارتفاع بنسبة 1ر0 % عن الأمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 7ر0 % في الإصابات مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و487.

وشهدت فيرجينيا أكبر عدد من الوفيات التي اعلن عنها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بواقع 383 حالة.

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