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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الأوروبي يحيل «المفوضية» للقضاء بسبب تأشيرات السفر

الخميس 04/مارس/2021 - 09:21 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
وكالات
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أحال البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى محكمة العدل الأوروبية؛ لعجزها عن التصرف ردا على الولايات المتحدة، بعدم إعفاء كل دول الاتحاد الأوروبي من تأشيرات السفر، حسبما أعلن البرلمان اليوم الخميس.

وتستلزم الولايات المتحدة لدخول أراضيها إصدار تأشيرات سفر إلى مواطني بلغاريا وقبرص ورومانيا وكرواتيا، بينما أعفت باقي مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من ذلك.

وقال المتحدث باسم البرلمان جاومي دوتش، على تويتر، إن البرلمان الأوروبي طلب من المفوضية "اعتماد تعليق مؤقت لإعفاء مشابه لمواطني الولايات المتحدة".

وقال إن نواب الاتحاد الأوروبي "يحيلون الآن المفوضية إلى محكمة العدل الأوروبية لضمان تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل تام".

وبموجب ما يطلق عليه آلية المعاملة بالمثل، تستطيع المفوضية تعليق إعفاءات تأشيرات السفر لأي دولة لمدة 12 شهرا، إذا كانت الأخيرة لا تضم كل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء ضمن قائمتها للدول المعفاة من تأشيرات السفر.

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