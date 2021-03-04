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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر مارس 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 09:10 م
صرف معاشات
صرف معاشات
نعمات مدحت
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تصدر موعد صرف معاشات شهر مارس 2021، محركات البحث خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الاثنين الماضي 1 مارس الجاري، صرف المعاشات، من خلال ماكينات الصرف الآلى ومكاتب البريد، مع اتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة التي بدأت أوائل 2020.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2021

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صرف معاشات شهر مارس الجاري يوم 1 في الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم لمدة 6 أيام بحيث تصرف كل شريحة على مدار يومين، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين من انتشار عدوى كورونا.

جدول صرف معاش شهر مارس


قسمت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد الأشخاص المستحقين للمعاشات على ثلاثة دفعات، بغرض عدم التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي وداخل مقار هيئة مكاتب البريد، فالدفعة الأولي من أصحاب المعاشات، فقد تم بالفعل حصولها على المعاش، والتي يبلغ عدد مستحقيها 2.4 مليون مواطن، ويصل مبلغ معاشهم الشهري أقل من 1000 جنيه.

وأما الدفعة الثانية، ويقدر عددها بـ 2.4 مليون مواطن من المستحقين للمعاش، وتصل حصتها من المعاش الشهري مبلغ يتراوح بين ألف إلى ألفين جنيها، وهذه تم الصرف لها أمس واليوم الموافق أيام 3، 4 مارس، حيث انتهت من حصولها عى المعاش واطمئنت عليه.

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وأما الدفعة الثالثة، من المقرر أن تحصل على معاشها يومي 7 و8 مارس الجاري أي يومي الأحد والاثنين المقلبين، ويتعدى حصة معاشها أكثر من ويذكر أنه تم الصرف إلى أكثر من 11 مليون مواطن، حيث يصرف المعاش للمواطنين الذين لا يكون لهم دخل ثابت ولا يتقيدون بوظيفة في القطاعين العام والخاص.

وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، شكلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، لجنة من خبراء في الوزارة لمتابعة عمليات الصرف، وحل المشكلات التي تواجه المواطنين خلالها.

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