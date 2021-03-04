نمو طلبيات المصانع الأمريكية والإنفاق على المعدات يتباطأ

ارتفعت طلبيات توريد السلعة المصنعة أمريكيا أكثر من المتوقع في يناير، بما يشير إلى تعاف مطرد لقطاع الصناعات التحويلية رغم تباطؤ وتيرة إنفاق الشركات على المعدات.وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبيات المصانع قفزت 2.6 بالمئة بعد صعودها 1.6 بالمئة في ديسمبر.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز، آراءهم توقعوا زيادة 2.1 بالمئة في يناير ونمت الطلبيات 1.3 بالمئة على أساس سنوي.يسهم القطاع الصناعي بنسبة 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، ويستمد دعما من طلب قوي على منتجات مثل الإلكترونيات والأثاث في ظل عمل 23.3 بالمئة من القوى العاملة من المنزل بسبب الفيروس.لكن الطلب قد يتحول إلى الخدمات خلال الصيف مع تطعيم مزيد من الأمريكيين مما سيكبح النشاط الصناعي عن مستوياته الحالية.وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، وهو ما يُعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.4 بالمئة في يناير، انخفاضا من نمو بلغ 0.5 بالمئة في تقرير الشهر الماضي.وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، المستخدمة في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 1.8 بالمئة. وكانت نسبة الزيادة الواردة في التقرير السابق 2.1 بالمئة لشهر يناير.