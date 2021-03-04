تفاصيل لقاء وفد سلامة الغذاء مع الغرفة التجارية بالجيزة

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لقاءً موسعًا مع وفدًا من هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، ومنها توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والغرفة، لتيسير الإجراءات على المنتسبين، وتأسيس مكتب ومقر للهيئة داخل الغرفة لإنهاء الإجراءات من خلاله.وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع الذي انعقد مع الدكتور حسين منصور تناول عددا من الملفات من بينها الاشتراطات الجديدة للهيئة، وبالتحديد ما يخص المطاحن ومخازن البن، مشيرا إلى أن أصحاب المطاحن والمخازن، يطالبون بضرورة إعطائهم مهلة مناسبة وتوفير سيولة مادية من خلال إتاحة قروض لأصحاب المشروعات بفائدة 5% سنويا، وذلك بغرض توفير الاشتراطات الجديدة التي وضعتها، مؤكدا على أنه ليس هناك رفض من قبل أصحاب المطاحن للاشتراطات، ولكن المشكلة تكمن في السيولة المادية التي تمكنهم من إجراء التعديلات الأزمة لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة.وأشار "إمبابي"، في بيان للغرفة، إلى أن الاجتماع تضمن وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول التعاون بين الغرفة والهيئة من أجل تقديم تسهيلات تخدم المنتسبين للغرفة وتسهيل الإجراءات لهم، مضيفا أنه تم الاتفاق على تخصيص مقر للهيئة داخل مقر الغرفة التجارية، وذلك لتسهيل الإجراءات على أعضاء الغرفة، مشيرا إلى أن الدكتور حسين منصور وعد بدراسة كافة المطالب، وأنه سيتم حلها، وذلك لأن الهيئة دورها رفع مستوى السلامة والأمن الغذائي، وليس الإضرار بمصالح الشركات أو المستثمرين.