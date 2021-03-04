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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المأوى».. وزيرة التضامن تحتضن طفلة بلا مأوى في بني سويف

الخميس 04/مارس/2021 - 09:11 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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في مشهد يحمل كل معاني الإنسانية وسط مشاعر تعبر عن الأمومة وكونها أم قبل أن تكون وزيرة الغلابة التي تشعر بآلامهم وأوجاعهم، ظهرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وهي تحتضن طفلة صغيرة تبكي في إحدى دور رعاية الأطفال بلا مأوي في بني سويف.

وعبرت الطفلة عن سعادتها بهذه المشاعر النبيلة.

جاء ذلك أثناء زيارتها اليوم لمحافظة بني سويف لافتتاح دار "الأيدي الأمينة" لرعاية الفتيات والتي تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوي في صعيد مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من محافظة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا ترفيهيا قدمته فتيات الدار اللاتي عبرن عن سعادتهن بالزيارة والخدمات التي تقدمها الدار، والتي تضم مسجدا ومكتبة وغرفة كمبيوتر ومشغل لتعليم الفتيات الخياطة.
«المأوى».. وزيرة التضامن تحتضن طفلة بلا مأوى في بني سويف
«المأوى».. وزيرة التضامن تحتضن طفلة بلا مأوى في بني سويف

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