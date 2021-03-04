وزيرة الثقافة تشهد حفل السمسمية ببورسعيد (صور)

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حفل فرقة السمسمية على الآلات الشعبية في حفل «بورسعيد عاصمة الثقافة».وقدمت الفرقة أغاني الفن البورسعيدي الأصيل على الآلات المشهورة لفرق السمسمية، وكذلك رقصات البحر، وحرصت الوزيرة على مشاهدة العرض حتى نهايته.يذكر أن الوزيرة إيناس عبد الدايم، تشهد اليوم فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية في حفل كبير لفرقة الموسيقي العربية، ويحيي الحفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.وعلي هامش الفعاليات تفتتح الوزيرة معرضًا يضم صورًا قديمة لبورسعيد، وتشهد قاعة الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي تكريم بعض رموز بورسعيد.كما تفتتح الوزيرة متحف النصر وحديقتي الأمل وفريال، وكذلك شارع محمود ياسين «طرح البحر 2» ومنفذ هيئة الكتاب بمدينة بورفؤاد، وسينما مصر لإعادة الفن الراقي بأسعار مخفضة، وأول عرض مسرحي لبورسعيد عاصمة الثقافة بقصر ثقافة بورسعيد.