«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت صويا

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على توريد 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، على أن تتم عمليات التسليم في الفترة من١٠ لـ٣٠ أبريل ٢٠٢١.وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعة الهامة.